Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara'daki kampı başladı. Kampta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika ele alınacak.

3 günlük kampa Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Toplantının ilk gününde partililer bir araya gelecek.

Cumartesi günü Genel Başkan Devlet Bahçeli, toplantının açılışını yapacak. Bahçeli, açılış konuşmasında gündemdeki gelişmeler ile MHP’nin bu gelişmeler karşısındaki tutumunu değerlendirecek.

Yeni sistem değerlendirilecek

Ardından 4 ayrı oturumda iç ve dış politika, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, uyum yasaları, Meclis çalışmaları ve Sosyal Güvenlik Sistemi ile ilgili sunumlar yapılacak.

Suriye, ABD-İran gerilimi, Libya’da yaşananlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin izlediği politika konusunda akademisyenler partililere sunum yapacak.

Genel Başkan Yardımcıları da MHP’nin çalışmaları ile ilgili bilgi aktaracak.

İsmail Faruk Aksu - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve sistemin devamı için gereken uyum yasaları", Mustafa Kalaycı - "Sosyal Güvenlik Sistemi ve emeklilikte yaşa takılanlar", Emin Haluk Ayhan - "Ekonomi" konusunda çalışmaları anlatacak.

Devlet Bahçeli kampın kapanışında basın toplantısı yapacak

Kampın son gününde ise teşkilat çalışmaları ile ilgili sunum yapılacak. Sonrasında ise Genel Başkan Devlet Bahçeli basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: TRT Haber