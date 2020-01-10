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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi10 Ocak 2020 Cuma 16:17 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 16:36
İstanbul'da inşası devam eden yeni televizyon kulesindeki çalışmalar artık son aşamada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi'ne geçti.
Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Çamlıca Kulesi
Çamlıca tepesinde 2016 yılında başladı yapımı. İstanbul'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerin yerini alacak.
Yüksekliği 365 metre olan kule inşaatındaki çalışmalarda, işin büyük kısmı tamamlandı.
Kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak.
Kaynak: AA
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