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Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan beklentimiz Hafter'i ateşkese ikna etmeleri11 Ocak 2020 Cumartesi 14:03 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da sağlanmaya çalışılan ateşkese ilişkin "Rusya'dan beklentimiz Hafter'i ateşkese ikna etmeleri." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Libya'da sağlanmaya çalışılan ateşkese ilişkin, "Rusya'dan beklentimiz Hafter'i ateşkese ikna etmeleri." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Libya'da kaosun sürmesinin sorumlusunun Fransa olduğunu söyledi.
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