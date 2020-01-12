Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Erdoğan ile Putin Libya'daki son durumu ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Erdoğan ile Putin, Türkiye Rusya mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele almıştı.

Türkiye ve Rusya'nın siyasi çözüm sürecinin devam etmesi konusundaki istekleri görüşmede bir kez daha teyit edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Almanya Başbakanı Merkel ve diğer bazı ülke liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA