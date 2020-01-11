Dünya
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltında tutuldu11 Ocak 2020 Cumartesi 23:58 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 00:54
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Amir Kabir Üniversitesi önünde şüpheli hareketleri nedeniyle bir saat boyunca gözaltında tutuldu, daha sonra serbest bırakıldı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, Amir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldı.
Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.
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Bunun üzerine gözaltına alınan Macaire, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA