Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Serrac ile bir araya geldi12 Ocak 2020 Pazar 15:00 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Serrac'ı kabul ediyor.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
Ateşkes çağrısı
Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından, Hafter'e bağlı güçler ateşkesi kabul etti.
Ateşkes, gece yarısı başladı.
Kaynak: DHA