Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan UMH Başbakanı es-Serrac ile bir araya gelecek11 Ocak 2020 Cumartesi 20:32 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:07
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da es-Serrac ile bir araya gelecek.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA