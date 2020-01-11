Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan UMH Başbakanı es-Serrac ile bir araya gelecek

11 Ocak 2020 Cumartesi 20:32 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 21:07

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da es-Serrac ile bir araya gelecek.