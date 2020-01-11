Rasim Öztekin ve İlber Ortaylı TBMM'nin 100. yılını kutladı11 Ocak 2020 Cumartesi 19:06 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 19:27
Sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından birçok isimle çekilen videolar, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan 2020’ye kadar paylaşılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sanat, siyaset, iş ve spor dünyası ile farklı kesimlerden öne çıkan birçok isimle görüşülüyor.
100. yıl ile ilgili videolu mesajlar, Meclis'in Twitter hesabından #TBMM100Yasinda ve #NiceYüzyıllara etiketleri ile paylaşılıyor.
Dün ilk video paylaşımı sanatçı Rasim Öztekin ile başladı. Bugün de tarihçi İlber Ortaylı’nın videosu paylaşıldı.
“100. Yıl hepimize kutlu olsun”— TBMM (@TBMMresmi) January 11, 2020
İlber Ortaylı / Tarihçi#TBMM100Yasinda#NiceYüzyıllara pic.twitter.com/TQDRwIgU49
Her gün saat 18.00’de bir video ile TBMM’nin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020’ye kadar paylaşım yapılacak.
Kaynak: TRT Haber