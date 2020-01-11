Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sanat, siyaset, iş ve spor dünyası ile farklı kesimlerden öne çıkan birçok isimle görüşülüyor.

100. yıl ile ilgili videolu mesajlar, Meclis'in Twitter hesabından #TBMM100Yasinda ve #NiceYüzyıllara etiketleri ile paylaşılıyor.

‪Dün ilk video paylaşımı sanatçı Rasim Öztekin ile başladı. ‬Bugün de tarihçi İlber Ortaylı’nın videosu paylaşıldı.

‪Her gün saat 18.00’de bir video ile TBMM’nin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020’ye kadar paylaşım yapılacak.

Kaynak: TRT Haber