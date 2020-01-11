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Antalya'da heyelanda yolda çökme yaşandı11 Ocak 2020 Cumartesi 18:25 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 19:04
Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan yaşandı, kara yolunda çökme ve çatlaklar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Kumluca-Antalya kara yolu Belen Kavşağı'ndan başlayan ve Adrasan Mahallesi'ne kadar uzanan yolda küçük çatlaklar oluştu.
Yoldaki çatlakların büyüyüp çökmelerin oluşması üzerine kara yolu ekipleri alanda çalışma başlattı. Ekipler, uyarı tabelaları koydukları yolun tek şeridini trafiğe kapattı.
Adrasan Mahallesi muhtarı Nail Aksoy, aşırı yağış sonucu yolda dün akşam çatlakların oluşmaya başladığını söyledi.
Çatlakların büyümesi üzerine jandarma ve Karayolları ekiplerine haber verdiklerini, aynı yolda geçen yıl da benzer sıkıntılar yaşandığını belirten Aksoy, tatil için mahalleye gelen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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