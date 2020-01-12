Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü12 Ocak 2020 Pazar 18:56 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 19:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüntülü görüştü.
"Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programında, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, 125 bin lira kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.
Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.
Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.
Kaynak: AA