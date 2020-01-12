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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Umman'a taziye ziyareti12 Ocak 2020 Pazar 16:47 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 16:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'ın başkenti Muskat'a gitti. Oktay, yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için başkent Maskat'a geldi.
Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanan Oktay, Kabus'un vefatının ardından Sultanlığa getirilen Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ileten Oktay, yeni dönemin Umman devleti ve halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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