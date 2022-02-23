Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.
Etiketler: İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 17:07
- 17:08
- 16:58
- 16:48
- 16:50
Sıradaki Haber
Erdoğan: S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orada bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz