Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Kazakistan'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile birlikte, ikili gündemin yanı sıra çeşitli güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı Ortak Stratejik Planlama Grubu 7'nci Toplantısı'na eş başkanlık edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun, ayrıca Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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