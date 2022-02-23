Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yoktur
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi.
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Etiketler: Marmara Bölgesi Murat Kurum Müsilaj
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