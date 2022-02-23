Seçim kanunundaki değişikliklerin Meclis'e sunulması için geri sayım başladı.

AK Parti ve MHP'nin uzun süre çalıştığı ve ana unsurlarında uzlaşmaya vardığı teklifin son adresi, AK Parti'nin yetkili kurulları olacak.

24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarında teklife son hali verilecek. Teklifin ana odağı olan seçim barajı, yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilecek.

Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te grup kurma şartı kaldırılacak.

Böylelikle, milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

En az 41 ilde örgütlenmelerini tamamlamış partiler, seçime girebilecek.

YSK maddeleri netleştirilecek

15 maddeden oluşması beklenen teklifin Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili maddeleri, yetkili kurullarda netleştirilecek.

Mevcut yasada İlçe Seçim Kurulu başkanları en kıdemli hakimlerden oluşuyor. En kıdemli hakim yerine, başkanın 1'inci derece hakimler arasından seçilmesi formülü üzerinde duruluyor.

En kıdemli hakim görevi kabul etmezse, sonraki kıdemli hakime bu görevin verilmesi seçeneği de değerlendiriliyor.

Seçim yasasında değişiklik teklifinin, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısını izleyen günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.