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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanları ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."
AK Partimize ailemize katılan 31 Belediye Başkanımızı; Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan ile buluşturduk.— Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) September 1, 2020
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor. pic.twitter.com/I7tR90kadE
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