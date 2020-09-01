Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden döndüğü askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Erbil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan başsağlığı mesajıSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 17:58
Sıradaki Haber
AK Parti MYK toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz