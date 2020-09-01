Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Etiketler: AK Parti merkez yürütme kurulu MYKSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 20:32
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