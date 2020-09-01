AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

"Milli bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, tarihimize bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar, hem de tarihi kazanımlarımızı, milletimizin tarih içindeki büyük yürüşünün gün dönümlerini maalesef bir travmaya dönüştürme şeklindeki siyasetlerine devam ediyorlar."

"Böyle bir şey söz konusu değil"

"(30 Ağustos kutlamaları) İçişleri Bakanlığının bunu yasakladığı şeklinde bir yalan uyduruldu. Böyle bir şey hiçbir yerde söz konusu değil."

[30 Ağustos ve Malazgirt kutlamaları] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, tarihimize bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/mz1XMHitaa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020

"DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir"

"(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir."

[DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: DEAŞ ile mücadelede sesi en çok çıkanlar PKK/PYD'ye destek veriyor. DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/rSSe1fLKff — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020

"Tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını küçültemezsiniz"

"Milletin tarihi, pastanın dilimleri gibi bölünecek, isteyenin istediği dilimi alabileceği bir yapı değildir, buna bir bütün olarak bakmak lazım. Kendi zevkinize göre tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını küçültemezsiniz, bir kısmını var edip diğer kısmını yok edemezsiniz."

[Giresun'daki sel felaketi] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlk andan itibaren 1264 araç ve 3672 personelle seferberlik başlatıldı. Mahsur kalan 172 vatandaşımız sağ salim kurtarıldı.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/XJQJ49nLWW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020

"Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir"

"Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor."

[Doğu Akdeniz'deki gelişmeler] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor. Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/a46wpXeUEi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020



"Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok"

"(Doğu Akdeniz) Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok."

"O kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz"

"Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz."

[Doğu Akdeniz'deki gerginlik] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/tBycMHTgyv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020



[Doğu Akdeniz'deki gerginlik] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/n5NuNMbm9P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020



"Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur"

(Yunanistan) Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur."

"Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacak"

"(Doğu Akdeniz) Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır."

"Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz."

[Doğu Akdeniz'deki gerginlik] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz.https://t.co/vHzS4gSfHt pic.twitter.com/tBycMHTgyv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020 "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"



