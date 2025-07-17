Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade edildi.

Cumhurbaşkanı, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

"Destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz"

Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.