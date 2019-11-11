Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Geleceğe Nefes seferberliğimiz, gördüğü yüksek ilgiyle hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü.

Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Milletimizin özellikle, gençlerimizin ve çocuklarımızın kampanyaya ilgisi, bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda da ağaç günü olarak değerlendirmesi fikrini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri destekledik ve 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı geçtiğimiz hafta imzaladım.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, ülkemize, milletimize, gençliğimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra her yıl milletimiz, takvimler 11 Kasım'ı, saatler 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır. Fidan deyip, ağaç deyip geçmemek gerekiyor.

"Ne kadar ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz"

Bakınız Dede Korkut ağacı ne güzel anlatıyor: Ağaç ağaç dersem sana arlanma ağaç. Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç. Musa Kelim'in asası ağaç. Büyük büyük suların köprüsü ağaç. Kara kara denizlerin gemisi ağaç. Zülfikar'ın kını ile kabzası ağaç. İşte bugün burada diktiğimiz fidanların her birinin ileride nerede, hangi hayırlı iş için kullanılacağını şimdiden bilemeyiz. Onun için ne kadar ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz.

"Nerede o ağaç diye ortalığı karıştıranlar"

Ecdadımız ne diyor: Ağaç dalıyla gürler. Biz de 82 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız eserlerle ve elbette diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz. Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarihi yazıyor. İstiklaline ve istikbaline yönelik saldırılara karşı verdiği mücadeleyle tarih yazıyor, terör örgütlerine karşı tarih yazıyor. Ekonomide, sanayide, ihracatta, turizmde, her alanda tarih yazıyor.

İşte burada olduğu gibi ağaçlandırma, yeşillendirme, tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını mülkünü yağmalamışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diye ortalığı karıştıranlar. Çevrecilik hakkında 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani nerede? Çünkü bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi bir çıra gibi yakmaktı.

"Onların derdi birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı"

Bu yaz olanları duydunuz değil mi? Bodrum’da, Marmaris’te, İzmir’de, Antalya’da, birçok yerde ormanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü, onların yan kolları, kendileri bunu açıkladılar biz yaktık diye. Onlar yaktılar biz diktik. Onların derdi çevreyi korumak değil, birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı. Hamdolsun Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu tuzakların hepsini de boşa çıkardık. Her meselemizde olduğu gibi ağaçlandırma seferberliğimizde de milletimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler ama bilin ki tıraş edilen sakal daha güç biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.

"Biz de fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz"

Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yar olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Ne diyor Aşık Veysel; Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Karnın yardım kazmayla kürekle, yüzün yırttım tırnağınan, elinen. Yine beni karşıladı gül ile. Benim sadık yârim kara topraktır. Her kim ki olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.

Dünyada toprağı böylesine sadık bir yar olarak gören başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Aynı şekilde Hz. Mevlana, insanlara öğüdünü yine tabiat üzerinden veriyor; Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmekte gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

"Toprak, ağaç, orman sevgisini bu kampanya ile taçlandırıyoruz"

Toprakta biten güller solsa da gönüllerde biten güllerin daimi olduğunu söyleyen Hz. Mevlana misali, biz de fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ne mutlu bize ki ecdadımızdan miras aldığımız toprak, ağaç, orman sevgisini bu kampanya ile taçlandırıyoruz.

"Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan, 22,6 milyon hektara çıkardık"

Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumak amacıyla 17 yıldır çok büyük yatırımlar yaptık. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan, 22,6 milyon hektara çıkardık. Böylece erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürdük. Başlattığımız 5000 Köye 5000 Orman Projesiyle, bugüne kadar ceviz, badem, zeytin, defne, kestane gibi ağaçlar yetiştirmek için 14 milyon fidanı toprağa diktik. Böylece insanlarımızın topraktan elde ettikleri kazancın artmasını da sağladık.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma öncesi eşi Emine Erdoğan ile, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada fidan dikti.

Kaynak: TRT Haber