Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.09.2025 03:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile SETA Başkanı Nebi Miş de yer aldı.

 

ETİKETLER
SETA Recep Tayyip Erdoğan ABD
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakan Yardımcısı: İsrail işgal gücünün eylemleri etnik temizlik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:27
Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi ile üreten bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz
03:11
Şili Devlet Başkanı Netanyahu'nun yargılanmasını istedi
02:59
KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü
02:40
Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi faaliyete başladı
02:15
Bakan Bolat: Türkiye-Amerikan ilişkileri daha da güçlenecek
02:11
Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ