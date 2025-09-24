Açık 14.3ºC Ankara
Gündem
AA 24.09.2025 00:35

ABD'de Gazze Konulu Bölgesel Toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

ABD'de Gazze Konulu Bölgesel Toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

ABD'de Gazze Konulu Bölgesel Toplantı yapıldı

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya ilişkin, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" dedi.

 

Gazze İsrail Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ABD Birleşmiş Milletler
