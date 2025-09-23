Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Menfi'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da hazır bulundu.

Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya’ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması ve iş birliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.