Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.09.2025 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Menfi'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya’ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması ve iş birliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Libya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız bir kez daha adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:02
Bolu'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı
21:21
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız bir kez daha adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu
21:28
Guterres, İsrail'in şiddeti küresel barışı tehdit edecek şekilde derinleştirdiğini söyledi
21:00
Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanımız Gazze'nin sesi oldu
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla dünyaya anlattı
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etti
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ