Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitireceğiz"

Kongrelerimizde toplamda 42 ilimizi tamamlamış olacağız. İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek 7. Olağan Kongremiz için hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Salgın şartlarından dolayı maalesef ziyaretlere imkan bulamadım. Canlı bağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aşı sürecinin başarıya ulaşmasından sonra bahar aylarından itibaren sizlerle hasret gidermeyi istiyoruz.

"Biz yılın 365 gününü günün 24 saatini milletimize adayan bir partiyiz"

AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı. Öyle de olmayacak. Biz yılın 365 gününü günün 24 saatini milletimize adayan bir partiyiz. AK Parti yöneticisi her an milletle olan kişidir. Bu ülkede tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın milli iradeyi üstün kurma mücadelemizden taviz vermedik. Projelerimizi, icraatlarımızı en küçük kesintiye uğratmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanları katbekat üstünde hizmetleri ulaştırdık. Ülkemizin bugünkü fiziki çevresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. Hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın da gecesini gündüzüne katarak çalışacağına inanıyorum.

"Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyoruz"

Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik. Her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içindeyiz. Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.

"Ülkemiz güçlendikçe saldırıların arttığı da bir gerçektir"

Aynı şekilde dışarda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz güçlendikçe saldırıların arttığı da bir gerçektir. Artık bölgemizde, masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor. Bölgemizde rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor, terör olayları körüklenemiyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Türkiye'nin aleyhine kullanılan kampanyaların hepsinde bu sancıyı göreceksiniz. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler kuyrukları sıkıştığında en utanç verici hadiselere bulaşmaktan çekinmiyorlar. Demokrasi bunların çıkarlarına zarar verdiğinde gözden çıkarılabilecek bir yük. Aynı şekilde insan haklarında da böyle. Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler kendi topraklarında en küçük bir eyleme izin vermezler. Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu gözükürler ama kendilerine dokunduğunda en ufak bir adım atmazlar.

"Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir"

Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir. Bu aydınlık geleceği milletimizle omuz omuza hep birlikte inşa edeceğiz.

"2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacak"

AK Parti bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkmayı başarmıştır. Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kötü günleri geri getirmek için var güçleriyle çalışıyor.

"CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz"

CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Tüm bunlar için herhangi bir işlem yapmıyor. Partimize yapılan saldırıların en büyük nedeni de ayyuka çıkan bu kokuşmuşluktandır. Mermeri delen suyun gücü değil sürekliliğidir. Karşımızdakiler milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturursak o mermer delinir.

"18 yılda yaptıklarımızı eleştirmekten başka bir şey ortaya koyamadılar"

Ülkemiz için her konuda söyleyecek çok sözümüz var. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şeyi söylemenin hala çok uzağındalar.

Herkese partimizin kapıları açıktır.