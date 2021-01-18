Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da bir araya geldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’ndaki teknik toplantı tamamlandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantı Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de başladı.
Heyetler Brüksel'de bir araya geldi. NATO karargahındaki toplantıda Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri' ele alındı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Güven artırıcı önlemlerin ele alındığı teknik toplantılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.
NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.
Etiketler: Doğu Akdeniz NATO Türkiye- Yunanistan İlişkileri
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