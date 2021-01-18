Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantı Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de başladı.

Heyetler Brüksel'de bir araya geldi. NATO karargahındaki toplantıda Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri' ele alındı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Güven artırıcı önlemlerin ele alındığı teknik toplantılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.



NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.