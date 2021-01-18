Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’ya hareketinden önce yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlayacak olmasının, Doğu Akdeniz'de gerçek bir kalıcı rahatlama şansı sunduğunu söyledi.

Maas, Türkiye'nin yılın başından beri sadece sözlerle değil eylemlerle de gerginliği azaltma sinyalleri göndermesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Ankara’da temaslarda bulunacak

Alman Dışişleri Bakanı, karşılıklı güvenin tekrar tesisi ve çözüm odaklı bir diyaloğun temelini oluşturmak için son haftalardaki olumlu gelişmelerin devam ettirilmesi gerektiğine işaret etti.

Maas, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu son haftalardaki yapıcı seyri kararlılıkla sürdürmeye ve pekiştirmeye teşvik etmek için Ankara'ya gittiğini kaydetti.