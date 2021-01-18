Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 2 bin 416’ya çıktı.

Ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 468 artarak 153 bin 503’e yükseldi.

Son 24 saatte bin 3 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle ağustos ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 170 bine yaklaştı.

13 bin 180 koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.

Salgının son 2 haftada artması üzerine başkent Nur Sultan başta olmak üzere bazı bölgelerde de önlemler artırıldı.

Başkentte alışveriş merkezleri ile restoran ve kafeteryaların mesai saatleri kısıtlandı, kurumlar yüzde 80 uzaktan çalışma sistemine geçti.

Pazar günleri toplu taşıma araçlarına uygulanan yasağın devam etmesi kararı alındı.

İlk koronavirüs vakasının 13 Mart 2020’de görüldüğü Kazakistan’da, en son geçen yılın temmuz-ağustos aylarında günlük vaka sayısı bini aşmış, daha sonra düşüşe geçmişti.