ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapacağı yemin töreni için başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Senato'da yerlerde dinlendiği görüntülere tepki gelmişti. Amerikan ordusu, bu sefer de Senato'ya sedye gönderdi.

Kongre’de yaşanan tarihi şiddet olaylarıyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı, 80’den fazla dava açtı. Kongre baskını sırasında eylem alanında olan en az 21 kişinin görevi devam eden ya da eski ordu mensupları oldukları bildirilmişti.

Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), pazar günü yayınlanan açıklamasında, başkent Washington’da ve Amerika’nın 50 eyaletinin başkentlerinde şiddet içerikli protestoların devam edebileceği uyarısını yaptı.

Geçen hafta Teksas’tan bir şerifin, ekibinde görevli bir emniyet yetkilisinin, Kongre’deki baskına dahil olduğunu FBI’a bildirmişti.

New York, Los Angeles, Las Vegas, Houston ve Philadelphia gibi büyük kentlerde de emniyet yetkilileri, kendi bünyelerinde görev yapan polis memurlarının Kongre baskınına katılıp katılmadığını araştırmaya başladı.