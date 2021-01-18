6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskını ABD tarihinin en kara günlerinden biriydi. Amerikan New Yorker dergisi muhabiri Luke Mogelson'ın Kongre baskını sırasında çektiği görüntüler, Amerikan kamuoyunda dikkat çekti.

Kongre binası önünde toplanan binlerce göstericiden yüzlercesinin polis barikatlarını aşarak ve bazı yerlerde polisle çatışarak binaya girdikleri anlarla başlayan videoda, yeterli sayıda güvenlik gücünün olmaması gözlerden kaçmadı.

Senatörlerin notlarının fotoğrafını çektiler

Görüntülerde karşılaştıkları polislere "Burası bizim evimiz, sayımız sizden fazla, geçmemize izin verin" diyen göstericiler, girdikleri salonlarda hem kürsüdeki hem de masadaki notları inceliyor, çekmeceleri karıştırıyor ve hatıra fotoğrafı çekiliyorlar.

Baskındaki boynuzlu ve kürklü şapkasıyla akıllara kazınan Jake Angeli isimli protestocunun görüntüleri çarpıcı detaylardan biri.

Jake Angeli, elindeki megafonla dua ediyor ve salonda bulunan diğer göstericilerin de duaya eşlik ettiği görülüyor. Kürsüyü işgal edip deftere "adalet geliyor" yazan Angeli’nin karşısında salonda sadece bir polis bulunuyor. O da göstericileri ikna etmeye çalışıyor.

Kongre baskınında neler yaşanmıştı?

Washington'da Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda, Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına girmiş, senatoyu basmıştı.

Kongre baskınında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı söylenmişti.