İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.731 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 5.591 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.206 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 22.331 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yatay seyirle 1,2078 seviyesinden işlem görüyor.

Gündemdeki gelişmeler etkili

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, İtalya'daki siyasi gelişmeler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk algısını artırdığını, aşılama çalışmalarının küresel çapta devam etmesinin ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü hareketleri törpülediğini söyledi.

Analistler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyorlar.

ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağı, veri takviminin de sakin olduğu kaydedildi.

