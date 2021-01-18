Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır Valisi Karaoğlu koronavirüse yakalandı
Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir takım belirtiler üzerine Pazar günü COVID-19 testi yaptırdığını kaydetti.
Yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Karaoğlu, tedavisinin evde devam ettiğini, durumunun iyi olduğu söyledi.
Etiketler: Koronavirüs
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