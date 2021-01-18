Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı:

"Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.

Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah."

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.



Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 18, 2021

Tatil sonrası yüz yüze eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" ifadelerini kullanmıştı.