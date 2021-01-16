Hazırlanan yeni yol haritasına göre, eğitim yaklaşımı ve ders kitapları yeniden ele alınacak.

Ölçme ve değerlendirme süreçleri üst düzey düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanacak.

Öğrenciler özellikle teknolojinin güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilecek.

Eğtim için yeni yaklaşım modeli

Yazılım ve kodlama gibi beceriler edinilmesi, teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması da hedefler arasında.

Politika belgesi taslağında öğretmen, öğretim elemanları ve eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması da var.

Yeni dönemde ayrıca iş dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri de amaçlanıyor.