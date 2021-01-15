Kayseri'nin Talas ilçesinde 75. Yıl Mühibe Germirli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Hanım Bilen, geçen yıl öğretmen arkadaşlarıyla hazırladığı "Matematikçe Öğreniyorum" projesi ile öğrencilerine pandemi sürecinde matematiği sevdiriyor.

Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve diğer matematik işlemlerini çeşitli öğretici materyallerle öğretiliyor. Müzik gibi unsurlarla da desteklenen dersler öğrencilerin matematiği sevmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklen e-Twining Projesi'nde birçok öğrenci ile öğretmen yer alıyor.

Salgın döneminde uzaktan eğitimle çocuklara faydalı olmak için çalıştıklarını anlatan Bilen, Azerbaycan ve Romanya ile Türkiye'de 9 okulda ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

“Matematiğe karşı olumlu tutum gerçekleştiriyorlar”

Müzikle ve çeşitli materyallerle matematiği birleştirdiklerini vurgulayan Bilen, şöyle konuştu:

"Karmaşık sayılardan, soyut kavramlardan bir yapı gibi göstermek yerine matematiği oyun ve bedenle birleştirerek çocukların dikkatini çeken bir yapı haline getirdik. Toplama, çıkartma, bölme anahtarları yaptık. Bir problemi hadi çözelim demek yerine, problemde kullanacağımız anahtarla soruları çözmeye çalışıyoruz. Çocuklar bu süreçte kitap hazırlayabiliyor. Biz çocukların bu dönemde neyi yanlış yaptıklarından çok neden yanlış yaptıklarını öğrenme fırsatımız oluyor. Biz bir ekibiz, öğretmenler olarak toplantılardan ve etkinliklerden olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar bu etkinliklere katılmak için can atıyor. Matematiğe karşı olumlu tutum gerçekleştiriyorlar."

Projenin haziran ayında biteceğini vurgulayan Bilen, Antalya Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sonat Coşkuner'in de bu ay öğrencilere müzikle matematiği bütünleştirerek etkinlik düzenlediğini söyledi.