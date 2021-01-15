Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS 2. dönem ek tercihleri başladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerinin bugün başladığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı duyuruda, "Kıymetli hekimlerimiz, 2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.
Kıymetli hekimlerimiz,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 15, 2021
2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi
Etiketler: Halis Aygün ÖSYM TUS
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