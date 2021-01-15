Simülasyon sayesinde öğrenciler kişisel korunma ekipmanlarının kullanımı, kan kültürü alma, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, güvenli cerrahi uygulamaları, uluslararası hasta güvenliği hedefleri, tesis güvenliği gibi konuları deneme imkanı buluyor.

[Fotoğraf: DHA]

“Kliniğe başlayacak tüm öğrencilere zorunlu eğitim”

Koronavirüs döneminde güçlük yaşanan alanın uygulamalı eğitimler olduğunu vurgulayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, şunları söyledi:

“Türkiye’de son 3 yıldır hasta güvenliğini müfredatımıza zorunlu eğitim olarak koyduk. Bu süreçte de bu eğitimi uzaktan vermek üzere hazırlanmış bir modülünü tanıttık. Bu modül öğrencilerimizin yüz yüze eğitime geçtiklerinde kendilerini hasta güvenliği açısından daha bilgili hissetmeleri için gerekli olduğu kadar, gelecekteki meslek hayatları için de çok önem arz ediyor. Yüz yüze eğitime geçmeden önce de kliniğe başlayacak olan tüm öğrencilerimizin bu modülden eğitimi zorunlu olarak almalarını sağlayacağız” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Bu alanda dünyada ilk

Dünyada hasta ve çalışan güvenliği adına geliştirilmiş ilk sanal gerçeklik modülü olan bu modülden yaklaşık 3 bin öğrenci ve 3 bin hastane personeli yararlanabilecek.

Altun, sistemle ilgili, “Video seyretmek gibi daha pasif bir işlem değil, her bir basamağı kendileri sırasında uygulayarak öğrenmeleri daha derin gelişecek. İlerleyen günlerde bunları bu üç boyutlu sanal ortam gözlükleri ile devam edebiliriz. O zaman gerçek hayattan neredeyse hiçbir farkı kalmayacak” dedi.