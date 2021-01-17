Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, eğitim ve öğretimi baştan aşağıya etkiledi. Dersler televizyondan ya da dijital ortamlardan takip edildi.

Okullarda uzaktan eğitimle geçen birinci dönem 22 Ocak'ta tamamlanacak ve karneler dijital ortamda öğrencilere ulaştırılacak.

Bu dönem sınav yapılamamasından dolayı, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarını ders etkinliklerine katılım belirleyecek.

Lise öğrencileri karne almayacak

Liselerin ilk dönem karne notları ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınava göre verilecek. Dolayısıyla lise öğrencileri ilk dönem karne almayacak.

Öğrenciler 3 hafta tatil yapacak

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil de eklendi. Böylece öğrenciler üç hafta tatil yapacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Yüz üze eğitimi salgının seyri belirleyecek

Okullarda ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği henüz netleşmedi. Yüz yüze eğitim kararını salgının seyri ve ortaya çıkan tablo belirleyecek.

Haber: Züleyha Cebeci