Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak.
Etiketler: Hulusi Akar Irak Terörle Mücadele Yaşar Güler
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