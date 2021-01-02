Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" ve Bağlantı Tüneli açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik"

Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor. pic.twitter.com/TvLz9Frgk9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2021

"Birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz"

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti, eser siyaseti diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir. https://t.co/AFJczKHlaY pic.twitter.com/f45GDbK9zr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2021

"Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. "

Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik. Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk. Her alanda gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız.

"Kendi aşımızı en geç nisan ayında kullanıma hazır hale getirmiş olacağız"

Elbette 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz için de zor bir yıl oldu. Koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah en geç nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

"2021'i bir reform yılı haline dönüştüreceğiz"

2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız. Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. 2021'i bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi istihdam, özgürlükler açısından güçlendireğiz. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.