Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Koca: Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri'nin bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet ettiğini belirtti. Koca, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. YATACAK YERİMİZ DE, VERECEK CEVABIMIZ DA VAR. Milletimizin hizmetindeyiz. pic.twitter.com/9QZADPjwPj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca
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