İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada 2020 yılında terör örgütüne 52 kişinin katıldığını söyledi.

Örgüte katılım eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı

Soylu, bu sayının örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldığını belirterek, “Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı! Sayı: 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur...” dedi.