Doğduğunda babası ismini "Fatma" koydu ancak nüfus memuru yanlış anlayarak nüfus kağıdına "Fatmatül" yazdı. Nüfus memurunun yazdığı ismin yanlış olduğunu gördüğünde itirazda bulunan babaya "sadece mahkeme yoluyla sorunun çözülebileceği" söylendi.

Aradan yıllar geçti. Çocuk, mahkeme kararı gerekmeksizin ad ve soyadı değişikliği yapabilme imkanı çıkınca idareye gitti. Dilekçesine rağmen isim değiştirme talebi idare tarafından reddedilen çocuk, "alay edilen, hiçbir anlamı olmayan 'Fatmatül' isminin 'Fatma' olarak değiştirilmesi için" ombudsmana başvurdu.

İsmi yanlış yazılan çocuğun "www.ombudsman.gov.tr" üzerinden KDK'ya yaptığı başvuru işleme alındı.

Türkiye'de çocuklardan velisinin iznine ihtiyaç duymadan başvuru alan tek kurum olan ombudsmanlık, başvuru üzerine çocuğun yaşadığı ilçenin kaymakamlığı ile iletişime geçti.

Kaymakamlık ile KDK arasındaki görüşmeler sonucunda İlçe İdare Kurulu, küçük kızın adını "Fatma" olarak düzeltti.