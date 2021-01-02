Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.