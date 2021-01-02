Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JNlx9NVodT
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