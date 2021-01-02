Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alanlara tebrik
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri telefonla arayarak tebrik etti.
TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Şentop, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödüllerini alan Sadettin Ökten, Özdemir Erdoğan, İsmail Kara, Derviş Zaim, İbrahim Tenekeci ve Mehmet Çebi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Şentop, görüşmede ödül alan isimleri kutlayarak başarı temennisinde bulundu.
Etiketler: Mustafa Şentop
Son Haberler
- 11:40
- 11:28
- 11:19
- 11:29
- 11:04
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Geçmişleri neyse bugünleri de o
Yükleniyor lütfen bekleyiniz