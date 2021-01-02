İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şüpheli gözaltına alındı.

69 YTS sınır dışı edilecek

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı yabancı terörist savaşçılara (YTS) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişi gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde

yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.