Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Ali Güneri için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli dava adamı, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası Ali Güneri'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kıymetli dava adamı, Devlet eski Bakanı Teoman Rıza Güneri’nin babası Ali Güneri'ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 1, 2021
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