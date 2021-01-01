Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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