Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. pic.twitter.com/VlJXs784bg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2021
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Etiketler: Fahrettin Koca İngiltere Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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