Yeni yılın ilk gününü İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Ayasofya Camii'ne gitti.

Erdoğan cumayı tarihi camide kıldı. Cumhurbaşkanı, namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır"

Ayasofya'nın açılışını geçen yılın felaketleri arasında gösteren gazeteye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Cuma namazının ardından camiden ayrıldı. Önce esnafı ziyaret etti. Çalışanlara ve kısıtlamadan muaf olan turistlere ikramda bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı'nın gazetecilerle fotoğrafını çekti

Erdoğan, İstanbul Valiliği'ne yürüyerek gitti. Bu sırada kendisini takip eden gazetecilerle de bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidince, bir fotoğraf makinesi yerde kaldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, makineyi aldı, muhabirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği o kareyi fotoğrafladı.

Cumhurbaşkanı daha sonra İstanbul Valiliği'ne geçti. Burada Vali Ali Yerlikaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren ziyaretinin ardından valilikten ayrıldı.